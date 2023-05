जब इस क्रिकेटर के परिवार के लिए मसीहा बने थे गौतम गंभीर, सामने आई ये कहानी

नई दिल्ली: लखनऊ के मेंटोर और पूर्व भारतीय दिग्गज खिलाड़ी गौतम गंभीर आईपीएल के इस सीजन में चर्चा में बने हुए है. हाल ही में गौतम गंभीर, विराट कोहली के बीच काफी गहमागहमी देखने को मिली. इसी बीच गौतम गंभीर के लिए किया गया फिर सोशल मीडिया पोस्ट काफी वायरल है. इस बार चर्चा में बने रहने की वजह उनकी लड़ाई नहीं है बल्कि पूर्व क्रिकेटर राहुल शर्मा का एक सोशल मीडिया पोस्ट है. जिसमें वह अपनी सास के इलाज के लिए गंभीर द्वारा की गई मदद का आभार व्यक्त किए है.

राहुल शर्मा ने सोशल मीडिया पर डाला पोस्ट

राहुल शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि पिछला महीना काफी मुश्किल था. मेरी सास सास ब्रेन हेमरेज से पीड़ित थीं और उनकी हालत बेहद खराब थी. राहुल ने गौतम और उनके पीए गौरव अरोड़ा को धन्यवाद दिया. राहुल ने बताया कि मेरे कठिन समय में गौतम और गौरव अरोड़ा ने मेरी मदद की. उन्होंने बहुत कम समय में सर्वश्रेष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट और अस्पताल का प्रदान करवाया. मेरी सास की सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई और अभी वह ठीक है. राहुल ने उनकी सास का इलाज करने वाले गंगा राम अस्पताल और वहां के डॉक्टरों का भी शुक्रिया अदा किया.

Thank you @GautamGambhir paaji you r the best pic.twitter.com/18591PpvcF

— Rahul Sharma (@ImRahulSharma3) May 9, 2023