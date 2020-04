ବାଇକ କିମ୍ୱା କାର ନେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ଚେତାବନୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ରାଜ୍ୟରେ ତଥା ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ପରେ କୋଠର ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଗତକାଲି ୧୮ଜଣଙ୍କ ନମୂନା ପଜିଟିଭ ଆସିବା ପରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ କୋରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ନିୟମକୁ ଅବମାନନା କଲେ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ଆଉ ନିଆଯିବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ତେବେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ସଡଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ରାଜଧାନୀରେ ସଟ୍ ଡାଉନ ହଟିବା ପରେ ଖୋଲା ରହିବ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ଗ୍ରସରୀ, ମେଡିସିନ ଓ ପରିବା ଦୋକାନ । ଆଉ ଏହି ଦୋକାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବାଇକ ବା କାରର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ ଜରିଆରେ କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ।

NO BIKE OR CAR USE FOR BUYING VEGETABLES , GROCERY, MEDICINE ETC. will be tolerated.

Any vehicle reaching any market with or without vehicle pass will be seized.

Please walk down to the nearby shop to make your purchases.

In emergency Dial 100.

