ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ନିରଞ୍ଜନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯେତେବେଳେ କୋରୋନାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ । କୋରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ନେଇ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି କୋଭିଡ ୧୯କୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଥିବା ଉଦ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି । ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି ।

ଆାଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ସହାୟତା ରାଶି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ । କୋରନା ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଏବଂ ଲକ୍ ଡାଉନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଲକ୍ ଡାଉନ ଯୋଗୁଁ କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ଦିନ ମଜୁରିଆ, ରିକ୍ସା ଚାଳକ, ରାସ୍ତାକଡ଼ ଦୋକାନୀ, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି । ଏମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

As #Covid_19 wreaks havoc across the world, it is time we came together to fight this invisible enemy. To help provide safety nets to the underprivileged who will be the hardest-hit during the lockdown, I have contributed ₹10 lakh to Odisha CM’s Relief Fund. (1/2) pic.twitter.com/vn88HUCSRc

— Niranjan Patnaik (@NPatnaikOdisha) March 25, 2020