Crime News: ୪ ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା, ମୃତଦେହକୁ ଖଟ ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ

Crime News In Odia: ୪ ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ( 4 year old child)ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା । ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ (Uttar Pradesh)ବୁଲନ୍ଦସହରର(Bulandshehr ) ଜିଲ୍ଲା ଜାହାଙ୍ଗୀରବାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ମୃତ ଶିଶୁର ପଡୋଶୀ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି (4 year old child raped and killed by neighbour)। ଘର ବାହାରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁଟିକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ୩୦ ବର୍ଷିୟ ଯୁବକ ( Fahim) ଫହିମ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜାହାଙ୍ଗୀରବାଦର ଏକ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର । ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ୪ ବର୍ଷର ଶିଶୁଟି ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଶିଶୁଟିକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫହିମ୍ ଘରେ ଶିଶୁ ଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ । ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଗାଁ ଲୋକେ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମାଡ ମାରିବା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏ-ନେଇ ଜଣେ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଘର ବାହାରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଫହିମ୍ ଶିଶୁଟିକୁ ଚକଲେଟ ଦେବା ବାହାନାରେ ପାଖକୁ ଡାକି ଘରକୁ ନେଇଥିଲ । ଘରେ ତା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସହ ପରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା(4 year old child raped)। ଏବଂ ପୋଲିସ୍ ଭୟରେ ମୃତଦେହକୁ ବାହାରେ ନ ଫିଙ୍ଗି ଖଟ ତଳେ ରଖିଥିଲା(body under bed) । ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖି ମୃତଦେହକୁ ଠିକଣା ସ୍ଥାନରେ ଫିଙ୍ଗି ଥାଆନ୍ତା ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଧରା ପଡିଗଲା । ପୋଲିସ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତଗୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫାସି ଦେବା ପାଇଁ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

Uttar Pradesh | A 4-year-old girl was playing outside her house in Jahangirabad police station area but when she was not seen for 1-2 hours, her family members started looking for her. When they reached their neighbour's house, the girl was found dead there. The neighbour was… pic.twitter.com/KUUNDrUthI

