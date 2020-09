ଭଲ ଖବର: ଗତକାଲିର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଜି, ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ୪,୭୬୧ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: CoronaVirus in Odisha: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କୋରୋନା (Coronavirus) ସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଏହା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହାରରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଶନିବାର ରାଜ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ୪,୭୬୧ ଜଣ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ (COVID-19 Positive) ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ୧,୭୦,୧୯୩ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ୧୧୭୩ ଜଣ, କଟକରୁ ୪୧୧ ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ୨୧୬ ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ୧୬୭ ଜଣ, ଯାଜପୁରରୁ ୧୪୨ ଜଣ, ବରଗଡ଼ରୁ ୧୪୧ ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ୧୩୭ ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ୧୧୪ ଜଣ, ପୁରୀରୁ ୧୦୯ ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ୧୦୩ ଜଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ୧୦୩ ଜଣ, କୋରାପୁଟରୁ ୧୦୨ ଜଣ, ଅନୁଗୋଳରୁ ୧୦୧ ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ୯୮ ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ୯୭ ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ୯୨ ଜଣ, ସମ୍ୱଲପୁରରୁ ୯୧ ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ୯୦ ଜଣ, କନ୍ଧମାଳରୁ ୮୯ ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ୮୯ ଜଣ, ଭଦ୍ରକରୁ ୮୬ ଜଣ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ୬୬ ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ୬୫ ଜଣ, ବୌଦ୍ଧରୁ ୬୧ ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ୫୬ ଜଣ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ୫୩ ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ୫୧ ଜଣ, ନୟାଗଡରୁ ୪୨ ଜଣ, ଦେଓଗଡ଼ରୁ ୧୬ ଜଣ, ଗଜପତିରୁ ୧୩ ଜଣ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲରୁ ୫୮୭ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Happy to share that with the discharge of another 4761 Covid patients today, Odisha touches another high in single day recovery of Covid cases.

The total recovered cases of Odisha now stand at 170193.

1173 from Khordha

411 from Cuttack

216 from Mayurbhanj

167 from Sundargarh

