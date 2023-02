Puri: ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ୧୦୮ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡିଲା ସ୍ମାରକୀ ଜାତୀୟ ପତାକା

Monumental National Flag Flies At Puri Entrance Point: ପୁରୀ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ୧୦୮ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡିଲା ସ୍ମାରକୀ ଜାତୀୟ ପତାକା। ଆଉ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଫ୍ଲାଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ଲାଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ୧୦୬ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସ୍ମାରକୀ ଜାତୀୟ ପତାକା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ବିରହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଛକରେ ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକା ଶୋଭା ପାଉଛି।

ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଏହି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବଣେଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କିସ ପରିସରରେ ଏହି ସ୍ମାରକୀ ପତାକା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରେ ୧୦୮ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ୩୬ ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଏବଂ ୨୪ ଫୁଟ ଓସାରର ଏହି ପତାକାକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଟନ ଓଜନର ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଉଡୁଛି ଦେଶର ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ଏହି ସ୍ମାରକୀ ଜାତୀୟ ପତାକା। ପ୍ରାୟ ୨୫୦ କିମି ବେଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ଏହି ପତାକା।

'Our national flag stands for Indianness, which is essentially represent truth, sacrifice and nature,' said Hon'ble Governor gracing the installation ceremony of 108 ft Monumental National Flag at Batagaon, Puri today. pic.twitter.com/lTaLFStNqa

— Governor Odisha (@GovernorOdisha) February 13, 2023