Lata Mangeshkar Death Anniversary: କୋକିଳ କଣ୍ଠିଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ଦେଶ, ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ଲତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ

Lata Mangeshkar Death Anniversary: ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ । ଏହି ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପୁରୀ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଚରେ ଲତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିକୃତି ବାଲିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ । ଲତାଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ସହ ଗ୍ରାମଫୋନର ଏକ ପ୍ରତିକୃତି ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାସହ "ମେରି ଆବାଜ୍ ହି ପହେଚାନ୍ ହେ "(Meri Awaaz Hi Pehchaan Hai) ଉକ୍ତିଟିକୁ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି । ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏହି ବାଲୁକା କଳା ଦେଖିବାକୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୁମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି।

Tribute to legendary singer Bharat Ratna #LataMangeshkar Ji, On Her First Death Anniversary today. My SandArt with message “Meri Awaaz Hi Pehechan Hai” at Puri beach in Odisha. pic.twitter.com/tzUYIZO9Nu

— Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) February 6, 2023