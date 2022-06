ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପାଇବେ ସରକାରୀ ଚାକିରି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦେଶର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଆସନ୍ତା ଦେଢ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୧୦ ଲକ୍ଷ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦେଶର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏର ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପିଏମଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଟ୍ୱିଟ କରି କହିଛି ଯେ, ମୋଦି ସରକାର ଆସନ୍ତା ଦେଢ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ 'ମିଶନ ମୋଡ'ରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ପିଏମଓ ସୂଚନା ଦେଇଛି।

ପିଏମଓ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଟୁଇଟ୍‌ରେ କହିଛି, 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦେଢ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମିଶନ ମୋଡରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।' ପିଏମଓର ଏପରି ଘୋଷଣା ଏବେ ବିରୋଧିଙ୍କ ମୁହଁ ଚୁପ କରିଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦେଶର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାରେ ଅବନ୍ନତି ଆସିବ। ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

PM @narendramodi reviewed the status of Human Resources in all departments and ministries and instructed that recruitment of 10 lakh people be done by the Government in mission mode in next 1.5 years.

— PMO India (@PMOIndia) June 14, 2022