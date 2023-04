Akanksha Dubey Death: ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆକାଂକ୍ଷା ଦୁବେ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗାୟକ ସମର ସିଂଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ

Akanksha Dubey Death: ଭୋଜପୁରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆକାଂକ୍ଷା ଦୁବେ(Akanksha Dubey) ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅବଡ଼େଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଲାଗି ପ୍ରର୍ବତ୍ତାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗାୟକ ତଥା ଅଭିନେତା ସମର ସିଂଙ୍କୁ(singer Samar Singh) ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମା ’ସମର ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସଂଜୟ ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବାବେଳେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜାମିନ ବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆକାଂକ୍ଷା ଦୁବେଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସମର ସିଂଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ ।

ଆକାଂକ୍ଷା ଦୁବେଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ(postmortem report) ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପେଟରେ ଅଜଣା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏହାକୁ ପିଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମା ’ସମର ସିଂଙ୍କ(Samar Singh) ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ଆକାଂକ୍ଷା ଦୁବେ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମର ସିଂଙ୍କୁ ଗାଜିଆବାଦରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଏଥି ସହିତ ଭାଇ ସଞ୍ଜୟ ସିଂର ମଧ୍ଯ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ମାଆ ମଧୁ ଦୁବେ(akanksha dubey Mother Madhu Dubey) ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସମର ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ମଧୁ ଆଉ ମଧ୍ଯ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସମର ସିଂ ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ଯ ସେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିନଥିଲେ । ଯେଉଁଲାଗି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସମର ସିଂ ଓ ଭାଇ ସଂଜୟ ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଲାଗି ପ୍ରର୍ବତ୍ତାଇବା, ଧମକ ଦେବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଥିଲା । ପରେ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ସମର ସିଂ ଗିରଫ ହେବା ଭୟରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଉଥିଲେ।

UP | Ghaziabad police have arrested Samar Singh, the absconding accused in Bhojpuri actress Akanksha Dubey's alleged suicide case from Ghaziabad.

A case was registered under Sec 306 of IPC against two persons namely, Samar Singh, who is associated with Bhojpuri films, and Sanjay… pic.twitter.com/pRjLoqclow

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 7, 2023