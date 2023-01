Ranbir Kapoor: ନୂଆବର୍ଷରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଲେ ରଣବୀର

Animal First Look Out: ନୂଆବର୍ଷ ଅବସରରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣବୀର କପୁର ନିଜ ଫ୍ୟନ୍ସଙ୍କୁ ଏକ ଜବଦରସ୍ତ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଭିନେତାଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ 'ଆନିମଲ'(Animal) ର ପୋଷ୍ଟର ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି।