୨ ପତ୍ନୀ ଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଅରମାନ ମଲିକଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିପାଚି ଲାଲା ହେଲେ ବଲିଉଡ ଗାୟକ Armaan Malik, କହିଲେ-ଘୃଣା ଆସୁଛି

Armaan Malik News: ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅରମାନ ମଲିକ (Armaan Malik) ଙ୍କ ନାମ ଶୁଣୁଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ବଲିଉଡ ଗାୟକ (Bollywood Singer) ଅରମାନ ମଲିକ (Armaan Malik) ଙ୍କ ନାମ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲ (Google) ରେ ଆପଣ ଅରମାନ ମଲିକଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗାୟକଙ୍କା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେହି ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ତଥା ତଥାକଥିତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଅରମାନ ମଲିକ (Youtuber Armaan Malik) ଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଯିଏ ୨-୨ ଜଣ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅରମାନ ମଲିକଙ୍କ ଉଭୟ ପତ୍ନୀ (Youtuber Armaan Malik Wife) ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି । ବଲିଉଡ ଗାୟକ ଅରମାନ ମଲିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଅରମାନ ମଲିକ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ବଲିଉଡ ଗାୟକ (Bollywood Singer) ଅରମାନ ମଲିକ (Armaan Malik) ଏକ ମିଡିଆ ଟ୍ୱିଟକୁ କୋଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "ତାଙ୍କୁ ଅରମାନ ମଲିକ (Youtuber Armaan Malik) ବୋଲି କହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ସନ୍ଦୀପ । ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ହୋଇସାରିଛି ମୋ ନାମର ଅପବ୍ୟବହାର । କ୍ରୋଧ ହେଲା ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ମୁଁ ଏହିପରି ଆର୍ଟିକାଲ ପଢ଼ି...ଓ ଖବର ପଢ଼ି ଏବଂ ଘୃଣା ଆସୁଛି ।"

Stop calling him Armaan Malik in the media. His real name is freakin’ Sandeep!! For gods sake enough with this misuse of my name. Hate waking up and reading articles like this.. and the news makes me even more disgusted https://t.co/8MrDZt5870

— ARMAAN MALIK (@ArmaanMalik22) February 24, 2023