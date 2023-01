Shah Rukh Khan Tweet: ଜାଣନ୍ତୁ କିଙ୍ଗ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକା କିଏ ? ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଆଗରେ କଲେ ଖୁଲାସା

Shah Rukh Khan Tweet: ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ । ବଲିଉଡର ଏଷ୍ଟାର ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ପଠାନ'ରେ ପ୍ରମୋସନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଶାହାରୁକ ଫିଲ୍ମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୋସନ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସାହାର୍ଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଟୁଇଟରେ ଶାହରୁକ (Ask Me Anything session on Twitter) ଆସକ ମି ଏନିଥିଙ୍ଗ ସେସନ୍ ଅନ୍ ଟୁଇଟରରେ ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ 'ପଠାନ' ଓ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।