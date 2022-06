ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ କେକେଙ୍କ ନିଧନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: KK Death: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ କେକେ (KK) ଙ୍କ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର କୋଲକାତାରେ ଏକ କନସର୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଗୀତ ଗାଇବା ପରେ କେକେ (Krishnakumar Kunnath) ତାଙ୍କ ହୋଟେଲକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଗାୟକଙ୍କୁ କୋଲକାତାର CMRI ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ଡାକ୍ତରଖାନାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ କେକେଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ।" କେକେ ୫୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି । କେକେ ହିନ୍ଦୀରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ।

ବିବେକାନନ୍ଦ କଲେଜ ତରଫରୁ ନଜରୁଲ ମଞ୍ଚରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ନିଜେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି କନ୍ସର୍ଟରେ ସେ "ହମ୍ ରହେ ୟା ନା ରହେଂ କଲ୍, କାଲ୍ ୟାଦ୍ ଆଏଙ୍ଗେ ୟେ ପାଲ୍..." ପରି ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ କେକେ ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ, ମାଲାୟାଲମ୍, ମରାଠୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ସମେତ ଅନେକ ଭାଷାର ଗୀତରେ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ।

Saddened by the untimely demise of noted singer Krishnakumar Kunnath popularly known as KK. His songs reflected a wide range of emotions as struck a chord with people of all age groups. We will always remember him through his songs. Condolences to his family and fans. Om Shanti.

