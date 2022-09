Ganesh Puja: ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଘରେ ସେଲିବ୍ରେସନ, ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଖାନ୍ ପରିବାର

Ganesh Puja in Bollywood, ମୁମ୍ବାଇ : ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ୧୦ ଦିନିଆ ଗଣେଶ ମହୋତ୍ସବ। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପର୍ବ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିଆଇପିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବାପ୍ପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। କୋରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବଲିଉଡ ତାରକାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡା କରି ନାହାଁନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ବ୍ରିଜଲାନି, ଗୁରୁମିତ ଚୌଧୁରୀ, ରାହୁଲ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଗଣେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ସେଲିବ୍ରିଟି ଗଣପତିଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ପୂଜା ତୁଳନାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବଲିଉଡ ଏବଂ ଟିଭି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ବହୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଗଣେଶ ପୂଜା ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଗଣପତିଙ୍କ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଯିଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାପ୍ପାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ଗୋଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ମୂର୍ତ୍ତି ଘରକୁ ଆଣିଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ।

ଭାରତ ଏକ ଭାଇଚାରାର ଦେଶ। କେବଳ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ୱୀ ସେଲିବ୍ରିଟି ଗଣପତିଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି ତାହାନୁହେଁ, ମୁସଲମାନ ତାରକାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ପାଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ତାରକା ଗଣପତିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବଲିଉଡର ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ ମଧ୍ୟ ଗଣପତିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରକୁ ଆଣି ପରିବାର ସହିତ ଗଣେଶ ପୂଜା ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିଲେ। ସଲମାନଙ୍କ ଭିଣୋଇ ଅତୁଲ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

Ganpatiji welcomed home by lil one and me….the modaks after were delicious…the learning is, through hard work, perseverance & faith in God, u can live your dreams. Happy Ganesh Chaturthi to all. pic.twitter.com/mnilEIA1tu

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 31, 2022