ରାଜ୍ୟର ୨ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୋରୋନା

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଜି(ଶନିବାର) ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ୨୨ ଜଣ କୋରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏଥର ହୋମ କ୍ବାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି କୋରୋନା ଯୋଦ୍ଧା । ଛତ୍ରପୁରରୁ ୪ ଜଣ, ପାତ୍ରପୁରରୁ ୨ ଜଣ, ଚିକିଟି, ଭଞ୍ଜନଗର ଓ ଆସିକାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

In the line of duty our two covid warriors SDPO Chatrapur & IIC Chatrapur tested covid positive.We wish speedy recovery of them. Inspiring by their services we take this fight against covid with great zeal to save our citizens from this disease.@CMO_Odisha @DGPOdisha

