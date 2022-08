ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ଉଡିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

76th Indipendence Day: ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶରେ ୭୬ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ (Indipendence Day) ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ତୁଷାରାଚ୍ଛନ୍ନ ପର୍ବତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁଠି ଛାତି ଚଉଡା କରି ଉଡୁଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ମହାକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ଦେଖାବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପୃଥିବୀଠାରୁ ୩୦ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଫରଫର ହୋଇ ଉଡୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସ୍ପେସ୍ କିଡ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ(Space Kidz India) ଏକ ବେଲୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମହାକାଶକୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ପଠାଇଲା। ଦେଶ ପାଇଁ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତିଆରି କରୁଥିବା ଏହା ଏକ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ସଂଗଠନ।

ଭିଡିଓ ଜାରି କରିବା ପରେ ସ୍ପେସ୍ କିଡ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ(Space Kidz India) କହିଛି, ମହାକାଶରେ ୩୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଉଡାଇ ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫ ବର୍ଷର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଏତେ ଦୂରରେ ପତାକା ଉତ୍ତଳନ କରିବା ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନର କରିବାର ଏକ ଅଂଶ। ଅମୃତ ମହୋସ୍ତବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏପରି କିଛି କରକିବାର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଥିଲୁ।

Celebrating 75 Years of Independence by unfurling the Indian Flag @ 30 km in Near Space.@PMOIndia @narendramodi @DrJitendraSingh@isro @INSPACeIND@mygovindia#AzadiKaAmritMahotsov#HarGharTiranga pic.twitter.com/4ZIJMdSZE6

— Space Kidz India (@SpaceKidzIndia) August 14, 2022