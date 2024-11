ଦୁବାଇରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରୁ ମିଳିଲା ଗୋଳାବାରୁଦ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁବାଇରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସିଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ ଗୋଳାବାରୁଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଖବର ଜଣାପଡିବା ପରେ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଏଏନଆଇ ସୁତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୭, ୨୦୨୪ ରେ ଦୁବାଇରୁ ଉଡାଣ ଭରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ବିମାନ I-916 ର ସିଟ୍ ପକେଟ୍ ନିକଟରୁ ଗୋଳାବାରୁଦ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ନିରାପଦରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସକୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯିବା ପରେ ଯାଞ୍ଚ କଡାକଡି କରାଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ଗୋଳାବାରୁଦ କିଏ ଆଣିଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡିନାହିଁ ।

"One ammunition cartridge was found in the pocket of a seat of our flight AI916 after it had landed from Dubai at Delhi on 27 October 2024 and all passengers had safely disembarked. A complaint was immediately lodged with the Airport Police by Air India strictly adhering to the… pic.twitter.com/INwG7Kf9K5

