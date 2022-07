ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମଙ୍କ ଆସିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: Babar Azam Virat Kohli: ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁବାର ଲର୍ଡସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ (IND vs ENG) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ODI ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli) ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ଲପ ରହିଛନ୍ତି । ସେ ମାତ୍ର ୧୬ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫର୍ମାଟରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ଏହା ଘଟୁଛି । ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ଦଳ ହେଉ, ବିରାଟଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ଶେଷ ଶତକ ଲଗାଇବା ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇସାରିଛି । ବିରାଟଙ୍କ ଏହି ଖରାପ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଲଗାତର ବୟାନ ଆସୁଛି । ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟକ ତଥା ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବାବର ଆଜମ (Babar Azam) ମଧ୍ୟ ବିରାଟଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ଲର୍ଡସରେ ହୋଇଥିବା ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବାବର ଆଜମ ଟ୍ୱିଟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ନିଜର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେ ବିରାଟଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ, ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବାବର ଆଜମଙ୍କ ତୁଳନା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ କରାଯାଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟି-20, ODI ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବିରାଟଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଟି-20 ଓ ODI ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ନମ୍ବର-୧ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ସେ ଟେଷ୍ଟରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ।

This too shall pass. Stay strong. #ViratKohli pic.twitter.com/ozr7BFFgXt

