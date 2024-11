Cricketer son Gender change: ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପୁଅରୁ ଝିଅ ହେଲେ ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ରଙ୍କ ପୁଅ....

Aryan Gender change: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ସଞ୍ଜୟ ବଙ୍ଗରଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ହଠାତ୍ ହେଡଲାଇନରେ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ହର୍ମୋନ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥେରାପି କରିବା ପରେ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପୁଅରୁ ଝିଅରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପୁଅ ଆରୟନ୍ ଙ୍କ/ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ନ ଥିବାରୁ ସେ ଏହି ଖେଳରେ ସମର୍ଥନ ପାଇ ପାରୁନାହିଁନ୍ତି। ସେ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଠାରୁ ଅନନ୍ୟା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କଠିନ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦୁଇ ପୃଷ୍ଠାର ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟରେ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଏହି ଖେଳରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ସେ 22-ୟାର୍ଡ ପିଚରେ ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ।

ତେବେ ଜଣେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ନିୟମ ନ ଥିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପୁଅ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ଖେଳ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ବୋଲି ସେ କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ। ଆରୟନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହରମୋନ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥେରାପି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଂସପେଶୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କମ ହୋଇଯାଉଛି।



Anaya Bangar, Sanjay Bangar’s daughter.

She loved to play cricket, but ICC’s decision against transgender women playing cricket has dusted her dreams of playing the game.

Trans women deserve to play the game they love! ICC needs to have better policies and regulations pic.twitter.com/kxx18ffrZc

— Gaurav Nandan Tripathi (@Cric_Beyond_Ent) November 10, 2024