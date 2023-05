GT vs RCB: ମଉଳିଲା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଟାଇଟଲ ଆଶା, ୬ ୱିକେଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଲା ଗୁଜୁରାଟ

GT vs RCB Match Highlights: ଗୁଜୁରାଟ ଟିମ୍ ପାଖରୁ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦଳର ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିବାର ଆଶା ମଉଳିଯାଉଛି।