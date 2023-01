IND vs NZ 1st ODI: ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇପାରିଲେନି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିନାୟକ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏହି ବଡ଼ କାରଣ

India vs New Zealand ODI Series: ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ (IND vs NZ ODI Series) ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ (India vs New Zealand 1st ODI) ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ୧୮ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs NZ 1st ODI) ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଉପରେ ଆସି ଅଟକି ଯାଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁଠାରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଏକଦିବସୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ (ODI Captaincy) କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପଟେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (Hardik Pandya) ଟି-20 ଦଳର କମାଣ (T20 Captaincy) ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (Hardik Pandya) ଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୩ (ODI World Cup 2023) ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ (Hardik Pandya All Format Captain) ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ସହିତ ୱର୍କଲୋଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (Hardik Pandy) ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସିରିଜ୍ ଖେଳି ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି । କାରଣ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଟି-20 ର ତୁରନ୍ତ ପରେ ଦିନିକି ସିରିଜର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ ହୋଇ ନଥାଏ । ଯଦିଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଉଭୟ ଏକଦିବସୀୟ ଓ ଟି-20 ଦଳରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

ଦିନିକିଆରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (Hardik Pandy) ଙ୍କ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୩ଟି ଦିନିକିଆରେ ୧୦୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବୋଲିଂ କରି ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଟି-20ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୨୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଓ ୬୦୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ୨୦ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨ଟି ODIରେ ୫୦ ରନ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି । ତିନୋଟି ଟି-20 ମ୍ୟାଚରେ ୪୫ ରନ ଓ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ।