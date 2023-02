Hardik Pandya On IND vs NZ 3rd T20: ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁକ, ଏସବୁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଦେଲେ ଶ୍ରେୟ

Hardik Pandya On IND vs NZ 3rd T20: ଶୁଭମାନ ଗିଲ (hubman Gill) ଙ୍କ ଧମାକାଦାର ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ଦମରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ (New Zealand Team) କୁ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ (India vs New Zealand 3rd T20) ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଏହାସହ ଭାରତ ଏହି ସିରିଜ (IND vs NZ T20 Series) କୁ ୨-୧ରେ ଜିତିନେଇଛି । ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଟି-20 ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୧୬୮ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଏହା ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜକୁ କବଜା କରିଛି । ଏହାସହ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଟି-20 ଦଳ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜ (India vs New Zealand T20 Series) ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ (Indian Captain) ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (Hardik Pandya) ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କିଛି ଖତରନାକ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଜ ଜିତିବାର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ 'ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍' ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ।

ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (Hardik Pandya) କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍' ପୁରସ୍କାର ଜିତିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅସାଧାରଣ ଥିଲା । ଏହି' ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ 'ପୁରସ୍କାର ଓ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ଟ୍ରଫିର ଶ୍ରେୟ ସମଗ୍ର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାଏ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଅଟେ । ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳେ । ମୁଁ ଖେଳକୁ ଭଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମୋର ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ମୁଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ମୋର ଏକ ସରଳ ନିୟମ ଅଛି - ଯଦି ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ନିଜ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ତଳକୁ ଯିବି । ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ।"

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (Hardik Pandya) ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଦିନ ଶେଷରେ ମୁଁ ନିଜେ ଦମରେ କଲ୍ ନେଇଥାଉ, କାରଣ ମୁଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିଲି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଦ୍ରୁତ ଗତିର ଥିଲା | ଆମେ ଏହି ଚାପ ଖେଳଗୁଡିକ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଓ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଏକ ବୃହତ ସ୍ତରରେ ଭଲ କରିପାରିବା ।" ସେପଟେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସିରିଜ୍ ଜିତି ଟ୍ରଫି ନେଇ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ'ଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଦଳ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାବେଳେ ହସୁଥିଲେ ।