IND vs AUS: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଠାତ୍ ଏହି ଘାତକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଭୟରେ ଥରିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ!

India vs Australia 1st ODI: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ (India vs Australia ODI Series) ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ଭାରତୀୟ ଦଳ (Indian Cricket Team) ରେ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନରଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ରୁ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ୍ (IND vs AUS ODI Series) ଖେଳାଯିବ । ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ODI ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs AUS 1st ODI Match) ମୁମ୍ବାଇର ୱାନକେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ର ଏହି ଦମଦାର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର (Shardul Thakur) ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି । ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଓ ବୋଲରଙ୍କ କମ୍ୱିନେଶନ ମିଳିଥାଏ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ଏକ ଭଲ ସନ୍ତୁଳନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ନିଜର ଗତି ଓ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରିଏଶନରେ ବଲ ପକାନ୍ତି, ଯାହା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାଏ । ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଓଭରରେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ।

ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୩ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର (Shardul Thakur) ତାଙ୍କର ଶେଷ ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଖେଳାଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୨୩ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ଇନ୍ଦୋରରେ କିୱି ଦଳକୁ ନିଜ ଦମରେ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବାବେଳେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ୧୭ଟି ବଲରେ ୨୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ଛୋଟ ତୁଫାନୀ ଇନିଂସରେ ଗୋଟିଏ ଛକା ଓ ୩ଟି ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା । ଏହା ପରେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୯୦ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜକୁ ୩-୦ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ 'ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ-ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ ହେଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ହଠାତ୍ ବଦଳିଲା ଅଧିନାୟକ

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ-ଏହି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଥିବାରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଆସି ନଥାଏ ଧନ-ସମ୍ପତ୍ତି

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ-କଲେଜ ଯିବା ବାହାନାରେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ ୮ ଯୁବତୀ, ସିଧା ପହଞ୍ଚିଲେ ହୋଟେଲ; ୧୧ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଧରିଲା ପୋଲିସ

ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ, ODI ଏବଂ ଟି-20 ଦଳରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗୀ । ଯେତେବେଳେ କି, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କେବଳ ODI ଓ ଟି -20 କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳନ୍ତି । ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଫିଟନେସ୍ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରି ପଡ଼ନ୍ତି । ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମନେ କରାଯାଏ । ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ବୋଲିଂ ସହିତ ତୁଫାନୀ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ଧୁରନ୍ଧର । ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ୮ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୨୭ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି । ୩୪ଟି ODIରେ ୫୦ ୱିକେଟ୍ ଓ ୨୫ଟି ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ୩୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ।