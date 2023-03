IND vs AUS Virat Kohli: ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚରେ କେଏସ୍ ଭରତଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ପାଚି ଲାଲ ହେଲେ ବିରାଟ କୋହଲି; ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

IND vs AUS 4th Test: ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି (Border Gavaskar Trophy) ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଚାଲିଛି । ଏହି ୪ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ (India vs Australia Test Series) ର ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯାଉଛି । ଆଜି (ରବିବାର) ଅର୍ଥାତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ରେ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ (IND vs AUS 4th Test) ର ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ଖେଳା ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ର ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli) ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶତକକୁ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ୧୦୦ ରନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ପଡ଼ିଆରେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଏ । ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ (Virat Kohli Angry) ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସିଥାଏ । ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟେଷ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ବାସ୍ତବରେ ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli) ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ନେଇ ରନ୍ ଚୋରି କରିବାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି । ବିରାଟ କୋହଲି ଦୌଡ଼ି ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟେଷ୍ଟରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଯିବା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ । ସେ ୧୧୮ ତମ ଓଭରରେ ଟଡ୍ ମର୍ଫିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଏକ ମନ୍ଥର ସଟ୍ ଖେଳି ସିଧା ଦୌଡିଥିଲେ । ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଦେଖି କେଏସ ଭରତ (KS Bharat) ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ପଛକୁ ଫେରି କୋହଲିଙ୍କୁ ଅଧା କ୍ରିଜରୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ।

କେ.ଏସ୍ ଭରତ (KS Bharat) ଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ବିରାଟ କୋହଲି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ ସେ ବୁଲିପଡି କ୍ରୋଧରେ କିଛି ଶବ୍ଦ କହିଥିଲେ । ଏହା ପରେ କେ.ଏସ୍ ଭରତ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ । ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli) ରନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ପାଟି କରିସାରିଛନ୍ତି । ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନାଇ ନିଅନ୍ତି ।

ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ:-https://twitter.com/TotallyImro45/status/1634780742411767809?ref_src=tws...

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଡବଲ ଉପହାର, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ସହ ମିଳିବ ୧୮ ମାସର ବକେୟା ରାଶି!

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲାଗିଲା ଲଟେରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ରେ ହେବ ଧନ ବର୍ଷା!

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-ଖୁସି ଖବର; ଜୁଲାଇରେ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ ହେବ ବମ୍ପର ବୃଦ୍ଧି, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ବଡ଼ ଖୁଲାସା!

ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ (India vs Australia 4th Test Match) ରେ ଷ୍ଟିଭ ସ୍ମିଥ (Steve Smith) ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା । କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪୮୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ଏଥି ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୦୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ।