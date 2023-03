IND vs AUS Test Match: ସେହି ୩ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର, ଯିଏ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ନେବେ ଅବସର

Indian Players Who Can Take Retire From Tests: ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୩ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହେଉଛି ଶେଷ ଅଭିଯାନ। ଏପରି କିଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସିରିଜ୍ ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଦୁନିଆରୁ ଅବସର ନେଇପାରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ୩ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ରହିଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ପରେ ଅବସର ନେଇପାରିବେ।