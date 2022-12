IND vs BAN 2nd Test: କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ ପରେ ଅଧିନାୟକ ରାହୁଲ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ୍, କହିଲେ-ବିଜୟ ପଛରେ ଏହି ୨ ଖେଳାଳି...

KL Rahul On India vs Bangladesh 2nd Test: ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ (IND vs BAN 2nd Test) କୁ ୩ ୱିକେଟରେ ଜିତିଛି । ଏହା ପରେ ଏହି ସିରିଜ (India vs Bangladesh Test Series) କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨-୦ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିନେଇଛି । ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଅଶ୍ୱିନ୍ (R Ashwin) ଓ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (Shreyas Iyer) ନିଜର ଦମଦାର୍ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହି ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) କୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ (Indian Captian) କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (KL Rahul) ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । କେଏଲ ରାହୁଲ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି...

ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (KL Rahul) କହିଛନ୍ତି ଯେ, "କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ । ଆମେ ବହୁତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛୁ । ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ । ମୁଁ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ବହୁତ ଟେନସନ ଥିଲା । ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପିଚ୍ ଥିଲା । ସେମାନେ ଆମକୁ ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ଚାପରେ ରଖିଥିଲେ । ନୂଆ ବଲ ସହିତ ସ୍କୋର କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଲ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲା, ଚେସ୍ କରିବା ଭଲ ହୋଇଗଲା । ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଆମେ କିଛି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜିତିଲୁ ।"

ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ନିକଟ ଅତୀତରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଉମେଶ ଯାଦବ ଏବଂ ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ୍ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଅଶ୍ୱିନ୍ ଓ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଭାରତକୁ ବିଜୟ ଆଡକୁ ନେଇଥିଲେ । ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଏହି ପିଚରେ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।"

ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଢାକାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ (IND vs BAN 2nd Test) ରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୩ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ୧୪୫ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ୭୪ ରନରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଦଳ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଶ୍ରେୟାସ ଆୟର (Shreyas Iyer) (୨୯ *) ଓ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ (Ravichandran Ashwin) (୪୨ *) ୭୧ ରନର ଅପରାଜିତ ପାର୍ଟନରଶିପ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ୧୩ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ୧୧ ତମ ବିଜୟ । ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ବିଜୟର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିଛି ।