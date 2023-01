IND vs NZ 1st T20: ଏହି ୪ଟି କାରଣରୁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଲା ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ, ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଲା ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ

India vs New Zealand 1st T20: ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ (Indian Captain) ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (Hardik Pandya) ଙ୍କ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜ (India vs New Zealand T20 Series) କୁ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା ଲାଗିଛି । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ୨୭ରେ ରାଞ୍ଚିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ (IND vs NZ 1st T20 Match) ରେ ଭାରତ (Indian Team) କୁ ୨୧ ରନରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ (New Zealand Team) ପରାସ୍ତ କରିଛି । କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକ ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନିଜେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ଧୋନିଙ୍କ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦିନିକିଆରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଙ୍କ ପରି ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ୩-୦ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ।

କିନ୍ତୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (Hardik Pandya) ଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଙ୍କ ପରି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏହି ସିରିଜ (IND vs NZ T20 Series) ରେ କିୱିମାନଙ୍କୁ ୩-୦ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ । ଭାରତ ଏଠାରୁ ସିରିଜ୍କୁ ୨-୧ରେ ଜିତିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମ୍ୟାଚର ୪ଟି ବଡ଼ କାରଣ, ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଭାରତ କେବଳ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହିଁ ବରଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁରମାର କରିଦେଇଛି ।

୧. ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା!

ଏହାକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଯାହା ଭାବିଥିଲେ ସେହିପରି ଘଟିଲା ନାହିଁ । ବାସ୍ତବରେ, ଭାରତୀୟ ଟି -20 ଅଧିନାୟକ ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । କାରଣ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଅଧିକ କାକର ହେବ ଓ ବଲକୁ ଧରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ । କିନ୍ତୁ କାକର ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ପରି ଖସି ନଥିଲା, ତେଣୁ କାକର ଯାହା ବି ରହିଲା, ଏହା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥିଲା । ଏଠାରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରିପାରିବା । କାରଣ ଟସ୍ ସମୟରେ କିୱି ଅଧିନାୟକ ସେଣ୍ଟରନର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ ।

୨. ଟପ୍ ଅର୍ଡର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲପ୍

ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ୧୫ ରନରେ ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତର ରାସ୍ତା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ମନେ ହେଉଥିଲା । ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ସହ ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଇନ୍-ଫର୍ମ ଶୁଭମାନ ଗିଲ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଭାରତ ନା ପାୱାର ପ୍ଲେର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିଲା, ନା ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିଲା । ଏହାସହ ନମ୍ବର ୩ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ ମିଳି ନଥିଲା । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଭାରତ ହାରିଛି, ତେବେ ଟପ୍ ଅର୍ଡରର ବିଫଳତା ଏହା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ।

୩. ସ୍ଲୋଗ୍ ଓଭରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ନଥିଲା କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟିଂ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ସ୍ଲୋଗ୍ ଓଭରରେ କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା । ତେଣୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଏତେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପକାଯାଇଥିବା​ ୧୬ତମ ଓଭରରେ ୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସ୍କୋର ୧୨୩ ଥିଲା । ମାତ୍ର ୧୭ତମ ଓଭରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ୧୬ ରନ୍ ଓ ଇନିଂସ ଶେଷ ଓଭରରେ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ୨୭ ରନ୍ ସମୀକରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା । ଶେଷ ଓଭରରେ ଆସିଥିବା ୨୭ ରନ୍ କିୱି ଦଳକୁ ଅନେକ ମାନସିକ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ମିଚେଲ ତିନୋଟି ଛକା ଓ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ ।

୪. କନୱେ ଓ ମିଚେଲଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ

ଭାରତୀୟ ବୋଲର ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବାକି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କନୱେ ଓ ଡାରେଲ୍ ମିଚେଲଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନେଇପାରିନଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଭାରତକୁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲା । ମନ୍ଥର ପିଚ୍ ଓ ବଲ୍ କଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାଟରେ ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କନୱେ ୩୫ ଓ ମିଚେଲ ୩୦ ବଲରେ ୫୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଏମାନେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ମିଶନକୁ ସଫା କରିବାରେ ସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।