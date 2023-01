IND vs NZ 2nd ODI: ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖରାପ ଖବର; ଆହତ ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର, ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରୁ ହେବେ ବାହାର!

India vs New Zealand 2nd ODI, Mohammed Shami Injury: ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ (India vs New Zealand ODI Series) ଚାଲିଛି । ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ (IND vs NZ 1st ODI) ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ (Indian Cricket Team) ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳକୁ ୧୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଫଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ସିରିଜରେ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶନିବାର) ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ୨୧ରେ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ । ଏହି ମ୍ୟାଚ ରାୟପୁରରେ ଦିନ ୧.୩୦ ମିନିଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି (Mohammed Shami) ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଖେଳି ନ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ (India vs New Zealand 1st ODI) ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଗରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ (Indian Cricket Team) ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ର ବିସ୍ଫୋରକ ଓପନର୍ ଶୁଭମାନ ଗିଲ (Shubman Gill) ଙ୍କ ଡବଲ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଯୋଗୁଁ ଆୟୋଜକ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୫୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୪୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ତେବେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନିଂସ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା ।

ଇନିଂସର ସପ୍ତମ ଓଭରର ଶେଷ ବଲରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି (Mohammed Shami) ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଫିନ୍ ଆଲେନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବଲ୍ ପକାଇଥିଲେ ଓ ଆଲେନ୍ ଏହି ବଲକୁ ଆଗ ଆଡ଼କୁ ଖେଳିଥିଲେ । ଫୋଲୋଥ୍ରୁ ଉପରେ ଶାମି ନିଜ ହାତକୁ ଆଗକୁ କରି ବଲ ଅଟକାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ବାଜି ଥିଲା । ଫିଜିଓଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡକାଗଲା । ଆଇସପ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିବାର ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ଛାଡି ଫେରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ଶାମି ନିଜର ୧୦ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ । ଏକ ଭଲ କମ-ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ମହମ୍ମଦ ଶାମି ବିପଜ୍ଜନକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଫିଲିପ୍ସଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରାଇ ଥିଲେ ।

ସେପଟେ ଶୁଭମାନ ଗିଲଙ୍କ ୨୦୮ ରନର ଦମଦାର୍ ଇନିଂସ ଆଧାରରେ ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୫୦ ଓଭରରେ ୩୪୯ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ଦିନିକିଆରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଶୁଭମାନ ଗିଲ (Shubman Gill) ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି । ଏହି ଖେଳାଳୀ ୨୩ ବର୍ଷ ୧୩୨ ଦିନ ବୟସରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ବର୍ଷ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଇଶାନ କିଶନ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ କିଶାନଙ୍କ ବୟସ ୨୪ ବର୍ଷ, ୧୪୫ ଦିନ ଥିଲା । ରୋହିତ ଶର୍ମା ୨୬ ବର୍ଷ, ୧୮୬ ଦିନ ବୟସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।

ଶୁଭମାନ ଗିଲ ମାତ୍ର ୧୪୫ ବଲରେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ୮ଟି ଛକା ଓ ୧୯ଟି ଚୌକ ସାହଯ୍ୟରେ ଏହି ବିଶେଷ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଦିନିକିଆରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଶୁଭମାନ ଗିଲ (Shubman Gill Double Century) ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ।

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ

ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ବିରାଟ କୋହଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, କେ.ଏସ୍ ଭାରତ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ରଜତ ପାଟିଦାର, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ, ଶାର୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଉମ୍ରାନ ମଲିକ୍ ।