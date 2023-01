IND vs NZ 3rd ODI: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୩-୦ରେ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହେଲା ବିଶ୍ୱ ନମ୍ୱର 1

India vs New Zealand 3rd ODI, ICC ODI Ranking​: ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଦିନିକିଆ (IND vs NZ 3rd ODI) ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୯୦ ରନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଏହାସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ (Indian Cricket Team) ଏହି ସିରିଜକୁ ୩-୦ରେ କ୍ଲିନ ସୁଇପ୍ କରିନେଇଛି । ଏହାସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିସି ODI ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ (ODI Ranking) ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) (୧୦୧) ଓ ଶୁଭମାନ ଗିଲ (Shubman Gill) (୧୧୨) ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି । ଏହି ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଦଳ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳକୁ ୩୮୬ ରନ୍‌ର ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା ।

କିୱି ଦଳ ପାଇଁ ଡିଭନ୍ କନୱେ (୧୩୮) ଏକ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳି ମ୍ୟାଚ୍ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇପାରିନଥିଲେ । ୪୧.୨ ଓଭରରେ ୨୯୫ ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଓ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର 3-3 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି । ୩୮୬ ରନର ଏକ ବୃହତ୍‌ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି କିୱି ଦଳର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଥିଲା । ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ (୦) ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ, ଏହା ପରେ ହେନେରୀ ନିକୋଲସ୍ (୪୨) ଓ ଡିଭନ୍ କନୱେ ଇନିଂସ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୧୪ ଓଭରରେ ୧୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେନେରୀ ନିକୋଲସ୍ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ପିନରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ।

ଏହା ପରେ ଡାରେଲ ମିଚେଲ୍ (୨୪) ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା କନୱେଙ୍କ ସହ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ୨୬ ତମ ଓଭରରେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର କ୍ରମାଗତ ୨ ବଲରେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ କିୱି ଦଳକୁ ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ । ସେ ମିଚେଲ ଓ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଟମ ଲାଥାମଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକାର କରିଥିଲେ । କିୱି ତରଫରୁ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଡିଭନ୍ କନୱେ (୧୩୮) କୁ ଉମ୍ରାନ ମଲିକ ଆଉଟ୍ କରି ମ୍ୟାଚକୁ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ।

ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଶା କରିଥିଲା ​​ଯେ, ପ୍ରଥମ ODI ପରି ମାଇକେଲ ବ୍ରେସୱେଲ (୨୬) ଓ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍ଙ୍କ ଯୋଡି ମ୍ୟାଚରେ କିଛି ରୋମାଞ୍ଚ ଆଣିବ । କିନ୍ତୁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ଫାଶରେ ପକାଇ ଷ୍ଟମ୍ପ୍ କରିଥିଲେ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । ତେବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଶୁଭମାନ ଗିଲ ଆରମ୍ଭରୁ କିୱି ଦଳର ବୋଲିଂ ଆଟାକକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ । ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୨୧୨ ରନ୍ ପାର୍ଟନରଶିପର କରିଥିଲେ । ୧୧୦୦ ଦିନ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ODI ଫର୍ମାଟରେ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।