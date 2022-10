IND vs PAK: ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ପିଏମ ମୋଦି, କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ ଏହି ବଡ଼ କଥା

IND vs PAK T20 World Cup 2022: ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୨ର ମହାମୁକାବିଲାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧମାକାଦାର ଅନ୍ଦାଜରେ ୪ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଭାରତ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଦଳ ମ୍ୟାଚ ଜିତିବା ମାତ୍ରେ ଅନେକ ଦିଗଜ କ୍ରିକେଟର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ସେ ସୁପରଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ପିଏମ ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଆଜିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ । ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ଭଲ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଖେଳଗୁଡିକ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ।

The India team bags a well fought victory! Congratulations for an outstanding performance today. A special mention to @imVkohli for a spectacular innings in which he demonstrated remarkable tenacity. Best wishes for the games ahead.

