IND vs SL 1st ODI: ଆଜିଠୁ ମିଶନ ବିଶ୍ୱକପର ଆରମ୍ଭ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରୁ କଟିବ ପତା!

India vs Sri Lanka 1st ODI: ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ୧୦ରୁ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ (IND vs SL ODI Series) ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs SL 1st ODI) ଗୁଆହାଟିର ଭୁପେନ ହାଜାରିକା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ (Indian Cricket Team) ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ମିଶନ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩ (ODI World Cup 2023) ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ODI ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୩ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସିରିଜର ଏହି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ୧.୩୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଶୁଭମାନ ଗିଲ ଓପନିଂ କରିବେ । ସେପଟେ ବିରାଟ କୋହଲି ତିନି ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବା ନିଶ୍ଚିତ । କ୍ୟାପଟେନ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଶୁଭମାନ ଗିଲଙ୍କ ଓପନିଂ କରିବା କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ।ରୋହିତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଉଭୟ ଓପନର୍ (ଗିଲ ଓ କିଶନ) ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶୁଭମାନ ଗିଲଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ କାରଣ ସେ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚରେ ବହୁତ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ମୁଁ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ଯାଉନାହିଁ । ସେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ଏକ ଡବଲ୍ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ ଜାଣେ ଡବଲ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ସ୍କୋର କରିବା କ’ଣ ବଡ଼ ସଫଳତା ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"

ଟି-20 ଫର୍ମାଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (Suryakumar Yadav) ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ 11 (Team India Playing 11) ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନପାରନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (Shreyas Iyer) ଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିପାରେ । ଗତ ବର୍ଷ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର୍ ODI ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ୧୫ ଇନିଂସରେ ୫୫.୬୯ ଏଭେରେଜରେ ୭୨୪ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଟି-20ରେ ତିନି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦିନିକିଆରେ ଆଶା ଅନୁରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି । ସେ ୧୬ଟି ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ୩୮୪ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ।

ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହା ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ସେହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ରୋହିତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ODI ଫର୍ମାଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭାରତ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବ । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ବୁଝୁଛି । ଫର୍ମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଫର୍ମାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ୫୦ ଓଭର ଫର୍ମାଟ୍ ଏକ ଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟ୍, ଯାହା ଟି-20 ଠାରୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଏବଂ ODI ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।"

ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶ

ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର / ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ

ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ୱିକେଟ କିପର), ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ କିପର), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଉମ୍ରାନ ମଲିକ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ।