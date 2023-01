IND vs SL: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟି-20 ସିରିଜ ସହ ଶେଷ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର!

India vs Sri Lanka T20 Series: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଟି-2ଦ ସିରିଜ (India vs Sri Lanka T20 Series) ଖେଳୁଛି । ଏହି ସିରିଜର ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇସାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜ ୧-୧ରେ ବରାବର ରହିଛି । ସେପଟେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ଫ୍ଲପ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଟି-20 କ୍ୟାରିୟର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟି-20 ସିରିଜ୍ (IND vs SL T20 Series) ସହିତ ଶେଷ ହେଉଥିବାର ନଜରକୁ ଆସୁଛି । ନିଜର ଫ୍ଲପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଖେଳାଳି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂକଟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ଖେଳାଳି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଜଣେ ଭିଲେନ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ (Indian Captain) ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (Hardik Pandya) ଓ ଦଳର କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ (Rahul Dravid) ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନିଜ ଗୋଡରେ କୁରାଢ଼ୀ ମାରିବା କାମ କରିଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଏହି ଫ୍ଲପ୍ ଖେଳାଳି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଥର ଛାଡି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମ୍ୟାଚକୁ ୨ ରନରେ ଜିତାଇ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟକୁ ଏଡାଇ ଦେଇଥିଲା । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ (IND vs SL 1st T20) ରେ ଲେଗ୍‌ ସ୍ପିନର ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ (Yuzvendra Chahal) ଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (Hardik Pandya) ନିଜ ପାଦରେ କୁରାଢ଼ୀ ମାରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ୨ ଓଭରରେ ୨୬ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଗୋଟିଏ ବି ୱିକେଟ୍ ପାଇନଥିଲେ । ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ ଇକୋନୋମି ମଧ୍ୟ ୧୩ ରହିଥିଲା । ଯଦି ଆମେ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସେ ଗତ ୧୧ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୧୦ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଚହଲ ମଧ୍ୟ ୫ଟି ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରିନାହାଁନ୍ତି ।

ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ବିଭାଗ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଛାଡିବାର ସମୟ ଆସିଛି । ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ, ODI ଏବଂ ଟି-20 ର ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ପରି ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଚାଇନାମ୍ୟାନ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଯାହା ପାଖରେ ନିଜ ଦମରେ ଭାରତକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇବାର ଦମ୍ ଅଛି । ODI କ୍ରିକେଟରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ୨-୨ଟି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନେଇ ରେକର୍ଡ କରିଛି ।