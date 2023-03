IND vs AUS: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖରାପ ଖବର, ଦିନିକିଆ ସିରିଜରୁ ବାହାର ହେଲେ ଏହି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍

India vs Australia 1st ODI: ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ (India vs Australia ODI Series) ଖେଳାଯିବାର ଅଛି । ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs AUS 1st ODI) ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ (ଶୁକ୍ରବାର) ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦ ମିନିଟରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାନକେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ଏହି ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ଆସୁଛି । ଦଳର ଏକ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର୍ ଖେଳାଳି ଏହି ODI ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ନିକଟ ଅତୀତରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଏହି ଖେଳାଳି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।

ପିଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (Shreyas Iyer) ଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ (India vs Australia ODI Series) ରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦିନ ବିତାଇବା ପରେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପିଠିର ତଳ ଭାଗରେ ଫୁଲିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି କାରଣ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଆସି ନଥିଲେ । ଇଏସପିଏନ କ୍ରିକିନଫୋରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀରେ ବିସିସିଆଇ ମେଡିକାଲ ଦଳର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ ।

ଇଏସପିଏନ୍ କ୍ରିକିନଫୋଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (Shreyas Iyer) ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଛାଡିଥିଲେ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାର ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ । ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟରଙ୍କ ପିଠି ଆଘାତ ମଧ୍ୟ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇପାରେ, ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୩ରେ ଏହି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ । ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟେଷ୍ଟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) କହିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (Shreyas Iyer) ଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା । ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ପୂରା ଦିନ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ) ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଲା ଓ ଦିନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ସମସ୍ୟା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ତାଙ୍କୁ ସ୍କାନ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଇଛି । ମୁଁ ସ୍କାନର ପ୍ରକୃତ ରିପୋର୍ଟ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହାଁନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ବିସିସିଆଇ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଜାରି କରିଛି ଯେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (Shreyas Iyer) ଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯିବ ।

ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (Shreyas Iyer) ଙ୍କ ବାହାର ହେବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ହେବ କାରଣ ସେ ODI ରେ ୪୬.୬୦ ଏଭେରେଜରେ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୨ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୧୬୩୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ୨ଟି ଶତକ ଓ ୧୪ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।