IND vs BAN 1st Test: ବାଂଲାଦେଶକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଅଧିନାୟକ ଶାକିବ ଅଲ ହାସନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ନିଆଗଲା ଡାକ୍ତରଖାନା; ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ଘଟଣା

India vs Bangladesh 1st Test Shakib Al Hasan Injury: ଭାରତୀୟ ଦଳ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ (IND vs BAN) ମଧ୍ୟରେ ୨ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଅର୍ଥାତ ଡିସେମ୍ୱର ୧୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs BAN 1st Test Match) ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶର ଅଧିନାୟକ (Bangladesh Captain) ତଥା ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଶାକିବ ଅଲ ହାସନ (Shakib Al Hasan) ଙ୍କୁ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଛି । ଫଳରେ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଆଜି ଠାରୁ ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳାଯିବ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତକାଲି ଉଭୟ ଦଳ ଅଭ୍ୟାସ ସେଶନ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ଅଧିନାୟକ ଶାକିବ ଅଲ ହାସନ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶାକିବ ଅଲ ହାସନ (Shakib Al Hasan) ଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲା ।

ଶାକିବ ଅଲ ହାସନ (Shakib Al Hasan) ଙ୍କ ଆଘାତ ପରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶାକିବ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳି ପାରିବେ କି ନାହିଁ । କାରଣ ଗତକାଲି ଶାକିବ ଅଲ ହାସନ (Shakib Al Hasan) ସକାଳେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶାକିବଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ଶାକିବଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିଲେ ।

ଯଦିଓ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଶାକିବ ଅଲ ହାସନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର କିଛି ନାହିଁ । ତଥାପି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗାଡି ନଥିଲା । ଶାକିବ ଅଲ ହାସନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶାକିବ ମୈଦାନକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ।

ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ

ଶାକିବ ଅଲ ହାସନ (ଅଧିନାୟକ), ଅନାମୁଲ ହକ, ଏବାଦତ ହାସନ, ଖାଲିଦ ଅହମ୍ମଦ, ଲିଟନ ଦାସ, ହାସନ ଜୟ, ମେହଦି ହାସନ, ମୋମିନୁଲ ହକ, ମୁଶଫିକୁର ରହୀମ, ନଜମୁଲ ଶାନ୍ତୋ, ନୁରୁଲ ହାସନ, ରହମାନ ରଜା, ଶରିଫୁଲ ଇସଲାମ, ତାଇଜୁଲ ଇସଲାମ, ତସ୍କିନ୍ ଅହମ୍ମଦ, ୟାସିର ଅଲି, ଜାକିର ହାସନ ।

ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ

କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର୍, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟ୍ କିପର), କେ.ଏସ୍ ଭରତ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଅଶ୍ୱିନ୍, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ , ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଉମେଶ ଯାଦବ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଇଶ୍ୱରନ, ନବଦୀପ ସୈନି, ସୌରଭ କୁମାର, ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ୍ ।