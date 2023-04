IPL 2023: ଚେନ୍ନାଇର ପରାଜୟର ଅପରାଧୀ ୧୪ କୋଟିର ଏହି ଖେଳାଳି, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ ଉପରେ ହେଲା ବୋଝ!

Chennai Super Kings vs Gujurat Titans: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୩ (IPL 2023) ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ( CSK vs GT) ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରବାର (ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧) ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (Chennai Super Kings vs Gujurat Titans Match) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଛି । ୪ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (CSK) ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ (GT) ହାତରେ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୋଲର ଏମଏସ ଧୋନି (MS Dhoni) ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (Chennai Super Kings) ର ପରାଜୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ବୋଲରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଓଭର ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଦଳର ଡଙ୍ଗାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ ( CSK vs GT) ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (Chennai Super Kings) ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ (Gujurat Titans) ଆଗରେ ୧୭୯ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲା । ଏହି ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ୧୮ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୫୬ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମଏସ ଧୋନି ଦଳର ମହଙ୍ଗା ବୋଲର ଦୀପକ ଚହର (Deepak Chahar) ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନିଂସର ୧୯ତମ ଓଭର କରାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦୀପକ ଚହର (Deepak Chahar) ଙ୍କ ଏହି ଓଭର ପୂରା ମ୍ୟାଚର ଦିଶାକୁ ପଲଟାଇ ଦେଇଥିଲା ।

ଯେତେବେଳେ ଦୀପକ ଚହର (Deepak Chahar) ଇନିଂସର ୧୯ ଓଭରରେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ମ୍ୟାଚ ଜିତିବା ପାଇଁ ୧୨ ବଲରେ ୨୩ ରନର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳ ଦୀପକ ଚହରଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଭଲ ଓଭର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୀପକ ଚହର ଏହି ଓଭରରେ ୧୫ ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସଠାରୁ ମ୍ୟାଚକୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ଦୀପକ ଚହର (Deepak Chahar) ଙ୍କ ଏହି ଓଭରରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମୋଟ ୨ଟି ଚୌକା ଓ ୧ଟି ଛକା ମାରି ତାଙ୍କ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସର ଅଧିନାୟକ (Gujarat Titans Captain) ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (Hardik Pandya) ଟସ୍ ଜିତି ଚେନ୍ନାଇ (Chennai Super Kings) କୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ଚେନ୍ନାଇ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୭୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । CSK ର ଏହି ଇନିଂସରେ ଋତୁରାଜ ଗାଇକୱାଡ (Rituraj Gaikwad) ୫୦ ବଲରେ ସର୍ବାଧିକ ୯୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ୧୯.୨ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି । ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଓପନର୍ ଶୁଭମାନ ଗିଲ (Shubman Gill) ୩୬ ବଲରେ ୬୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ।