IPL 2023 Final: ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହେଲା ଫାଇନାଲ୍, ରିଜର୍ଭ ଡେ'ରେ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍

IPL 2023 Final Reserve Day CSK vs GT: ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରବିବାର ଦିନ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୩ ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇପାରି ନାହିଁ । ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଓ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋମବାର ଦିନ ଖେଳାଯିବ । ସୋମବାର ଫାଇନାଲ ପାଇଁ 'ରିଜର୍ଭ ଡେ' ଥିଲା । ରବିବାର ଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଖେଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା । ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇ ନଥିଲା ।

ଚେନ୍ନାଇ-ଗୁଜୁରାଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଛି । ଆଇପିଏଲ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଟୁଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ଆଇପିଏଲ ଏକ ଟୁଇଟରେ ଲେଖିଛି, ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୩ ର ଫାଇନାଲ ଆସନ୍ତାକାଲି, ମେ ୨୯ (ରିଜର୍ଭ ଡେ) ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ଆଜିର ଟିକେଟ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୌଧ ହେବ । ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ।

The #Final of the #TATAIPL 2023 has been moved to the reserve day on 29th May - 7:30 PM IST at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad.

Physical tickets for today will be valid tomorrow. We request you to keep the tickets safe & intact. #CSKvGT pic.twitter.com/d3DrPVrIVD

— IndianPremierLeague (@IPL) May 28, 2023