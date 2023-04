IPL 2023: ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଖେଳାଳି ହେବେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିନାୟକ!

Chennai Super Kings Captain: ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି (Mahendra Singh Dhoni) ଏହା କେବଳ ଏକ ନାମ ନୁହେଁ, ଅନେକ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଆଶା ଆଶା, ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ... ଧୋନି (MS Dhoni) ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଖୁସି ମନେଇବାକୁ ଅନେକ ଥର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ତିନୋଟି ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି, ଭାରତ ପାଇଁ ଉଭୟ ଫର୍ମାଟରେ ବିଶ୍ୱକପ୍, ଆଇପିଏଲରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସକୁ ୪ ଟାଇଟଲ୍ ଏବଂ ଧୋନି ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ବହୁତ କିଛି ଜିତିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବା ଆଇପିଏଲ (IPL) ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ (CSK Captain) ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆଇପିଏଲରେ ଏହା ଏମଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କର ଶେଷ ସିଜନ । ଯଦିଓ କିଛି ଆଧିକାରୀକ ନୁହେଁ । ଏହି ସମୟରେ ଚେନ୍ନାଇ ଦଳର ଜଣେ ଭେଟେରାନ ଖେଳାଳି ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଆଇପିଏଲର ୧୬ ତମ ସିଜନ୍ (IPL Season 16) ଚାଲିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମୋଇନ ଅଲି (Moeen Ali) ଙ୍କ ବୟାନ ଆସିଛି । ମୋଇନ ଅଲି (Moeen Ali) ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ (Ben Stokes) ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ଦଳ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି (Mahendra Singh Dhoni) ଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିପାରନ୍ତି । ଇଂଲଣ୍ଡର ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ।

ମୋଇନ୍ ଅଲି (Moeen Ali) ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ (Ben Stokes) ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଋତୁରାଜ ଗାଇକୱାଡ (Rituraj Gaikwad) ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ (CSK Captain) ନେବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୩ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିଲାମରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ (Ben Stokes) ପାଇଁ ୧୬.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏମଏସ ଧୋନି (MS Dhoni) ଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଏହି ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି । ୱାନକେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (Mumbai Indians) ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୋଏନ୍ ଅଲି (Moeen Ali) କ୍ରିକିନଫୋଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସେ (ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ) ଆଇପିଏଲ (IPL) ରେ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ(Chennai Super Kings) ଏପରି ଏକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆସି ନିଜେ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି । ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ନିଜେ ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ସେ (ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ) ଦଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ।"

ମୋଇନ୍ ଅଲି (Moeen Ali) ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା (ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ) ଅଛି କାରଣ ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏମଏସ ଧୋନି (MS Dhoni) ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଓ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ରହିବେ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ଅଛି । ଋତୁରାଜ ଗାଇକୱାଡ (Rituraj Gaikwad) ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଖେଳାଳି ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ତାହା ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ ।"

ସେପଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL 2023) ର ଦ୍ୱାଦଶ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (MI vs CSK) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ (MI vs CSK) ମୁମ୍ବାଇର ୱାନକେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ (MI vs CSK) ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ୭ ୱିକେଟରେ ଜିତି ସିଜିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଅଧିନାୟକ (CSK Captain) ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି (Mahendra Singh Dhoni) ଏହି ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ନିଜ ଦଳର ଖେଳ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଅଧିନାୟକ (CSK Captain) ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି (Mahendra Singh Dhoni) ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (Mumbai Indians) କୁ ୧୫୭/୮ରେ ଅଟକାଇ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଦଳର ବୋଲରଙ୍କୁ ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଦୀପକ ଚହର (Deepak Chahar) ଙ୍କ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଂ ଆଘାତ ପରେ ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ (Tushar Deshpande) (୨-୨୧) ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡେଲିଭରି ସହିତ ପାଭିଲିୟନକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ପରେ ସ୍ପିନର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (Ravindra Jadeja) ଓ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍ (Mitchell Santner) ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ । CSK ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୫୭ ରନରେ ଅଟକାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ-ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରେ ଆଇପିଏଲରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କରାଯିବ ବାହାର! ନିଜକୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାରିଲେ କୁରାଢ଼ୀ

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ-ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର; ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବଦଳାଇଲା ନିୟମ! ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିବ ଏତେ ଲାଭ...

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ-IPL ମଝିରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିଧନ; ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଲା କ୍ରୀଡା ଜଗତ

ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (Ravindra Jadeja) ନିଜ ୪ ଓଭରରେ ୨୦ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଏହାସହ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍ (Mitchell Santner) ୨୮ ରନ୍ ଦେଇ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ (Ajinkya Rahane) ୨୭ ବଲରେ ୬୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଓ ଋତୁରାଜ ଗାଇକୱାଡ (Rituraj Gaikwad) ଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୪୦ ରନର ଇନିଂସ ସିଏସକେ ୧୧ଟି ବଲ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ଆଡକୁ ଗତି କରିଥିଲା । ଏମଏସ୍ ଧୋନି (MS Dhoni) ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଦୀପକ (ଚହର) ଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲୁ । ସିସଣ୍ଡା ମଗାଲା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା । ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବାର ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସ୍ପିନରମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି ।"