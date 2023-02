Mohammed Shami: 'ମୋର ଇଗୋ ହର୍ଟ ହେଉଥିଲା', ମହମ୍ମଦ ଶାମି କହିଲେ କାହିଁକି ସେ ନାଗପୁରରେ ଅକ୍ସରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କରି କରିଥିଲେ ଧମାକାଦାର ବ୍ୟାଟିଂ

Mohammed Shami: ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ୪ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ (India vs Australia Test Series) ଚାଲିଛି । ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ (IND vs AUS 1st Test) ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ (Indian Team) କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ (Kangaroo Team) କୁ ଇନିଂସ୍ ଓ ୧୩୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ନାଗପୁର ଟେଷ୍ଟ (India vs Australia Nagpur Test) ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ର ବୋଲରମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ବୋଲିଂ ବ୍ୟତୀତ ମହମ୍ମଦ ଶାମି (Mohammed Shami) ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି । ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅକ୍ସର ପଟେଲ (Axar Patel) ଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ।

ମହମ୍ମଦ ଶାମି (Mohammed Shami) ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତୁଫାନୀ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ । ମହମ୍ମଦ ଶାମି ମାତ୍ର ୪୭ ବଲରେ ୩୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୨ଟି ଚୌକା ଓ ୩ଟି ଲମ୍ବା ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା । ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅକ୍ସର ପଟେଲ (Axar Patel) ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂର ରହସ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ । ତା’ପରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି କହିଥିଲେ ଯେ, ଆପଣ ବି ସେଠାରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ, ମୋର ଇଗୋ ହର୍ଟ ହେଉଥିଲା । ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭୂମିକା ଥିଲା, ଯାହା ମୋତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯଥାସମ୍ଭବ ସମୟ ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ । ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି (Mohammed Shami) ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଭାରତ ପାଇଁ ୬୧ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ୨୧୯ ୱିକେଟ୍, ୮୭ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ୧୫୯ ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ୨୩ଟି ଟି-20 ମ୍ୟାଚରେ ୨୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି । ଅକ୍ସର ପଟେଲ (Axar Patel) ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ । ସେ ପ୍ରଥମେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ସହ ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଟନରଶିପ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ଅକ୍ସର ପଟେଲ (Axar Patel) ୮୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅକ୍ସର ପଟେଲ ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜରେ ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି । ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖେଳାଯିବ । ଏଥି ସହିତ ନୂଆ ଅପଡେଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଶାଳାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଇନ୍ଦୌରର ହୋଲକର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ମଶାଲାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଥିବାରୁ ପିଚ୍ ଓଦା ହେବା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେଠାରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର । ଏହି କାରଣରୁ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଇନ୍ଦୌରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।