PAK vs NZ: ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହେବା ମାତ୍ରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି, ସିରିଜର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବଦଳାଇଲେ ଦଳ

Pakistan vs New Zealand: ଆଜିକାଲି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ଶନିବାର ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା (Pakistan Chief Selector) ହୋଇଥିବା ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି (Shahid Afridi) ଙ୍କ ସହ ଅବଦୁଲ ରଜାକ (Abdul Razzaq) ଓ ରାଓ ଇଫ୍ଟିଖର ଅଞ୍ଜୁମ (Rao Iftikhar Anjum) ମଧ୍ୟ ଏହି ଚୟନ କମିଟିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଡିସେମ୍ବର ୨୬ରୁ ଜାନୁୟାରୀ ୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ (Pakistan vs New Zealand Test Series) ଖେଳିବାର ଅଛି । ଯଦିଓ ଉଭୟ ଦଳ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (WTC) ଫାଇନାଲ୍ ରେସରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଔପଚାରିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସିରିଜ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।

ଏହି ସିରିଜ (Pak vs NZ Test Series) ଆଜି (ସୋମବାର) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଶନିବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବା ଆଫ୍ରିଦି (Shahid Afridi) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ (Pakistan Cricket Team) କୁ ବଦଳାଇଥିଲେ । ପ୍ରକୃତରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ମହମ୍ମଦ ୱାସିମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ପୂର୍ବ ଦଳରୁ ଆଫ୍ରିଦି କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାହାର କରି ନାହାଁନ୍ତି । ବରଂ ସେହି ଦଳରେ ଆଉ ତିନି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଯୋଡିଛନ୍ତି । ଶନିବାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମ (Babar Azam) ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଦଳରେ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ତିନି ଖେଳାଳି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବୋଲିଂ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ।

ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚୟନ କମିଟି ମିର ହାମଜା, ସାଜିଦ ଖାନ ଏବଂ ଶାହନାୱାଜ ଦାହନିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ତିନି ଖେଳାଳି ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ବୋଲିଂ ବିକଳ୍ପ ଦେଇପାରିବେ । ନିକଟ ଅତୀତରେ ମିର ହାମଜା ୪ର୍ଥ କୁଏଡ-ଇ-ଆଜମ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚରେ ୧୬ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଏକ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାଜିଦ ଖାନ ସେହିପରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୭ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୨୧ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଧଳା ବଲ କ୍ରିକେଟରେ ଚମତ୍କାର କରିଥିବା ଶାହନାୱାଜ ଦାହନି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାପକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।