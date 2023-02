Babar Azam: କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ବାବର ଆଜମଙ୍କ କାରନାମା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ

Babar Azam Viral Video: ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳାଯାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍। ଯାହାର କ୍ରେଜ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ଗୁରୁବାର କରାଚିସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମୁକାବିଲାରେ ପେଶୱାର ଜଲମି, ଇସଲାମାବାଦ ୟୁନାଇଟେଡ ପାଖରୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ପିଏସଏଲ ମୁକାବିଲାରେ ବାବର ଆଜାମଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ବୃଥା ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଇସଲାମାବାଦ ୟୁନାଇଟେଡ ୧୫୭ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ୧୫ ଓଭରରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା।

ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବାବର ଆଜାମଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକକୁ ପଛରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଓପନର୍ ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରୁଜବ ୩୧ ବଲ ଖେଳି ୬୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୭ ଚୌକା ଏବଂ ୪ ଛକା ସାମିଲ ରହିଥିଲା। ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରୁଜବଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଇସଲାମାବାଦ ୟୁନାଇଟେଡ ବାବର ଆଜମଙ୍କ ପେଶୱାର ଜଲମିକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।ଇସଲାମାବାଦ ୟୁନାଇଟେଡ-ପେଶୱାର ଜଲମି ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚର ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ହାସନ ଅଲିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ବାବର ଆଜମ ଏକ ରନ୍ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ରନ୍ ନେବାବେଳେ ଆଜମ ହଠାତ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଉଠାଇ ଅଲିଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜମ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଅଲି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ।

Some banter between Babar Azam and Hassan Ali#PZvsIUpic.twitter.com/tDsxIhcrCl

— Cricket Pakistan (@cricketpakcompk) February 23, 2023