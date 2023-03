Ravindra Jadeja: ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଖୁସି ଖବର, ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ମଝିରେ ICC କଲା ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା

Ravindra Jadeja: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ ଅୱାର୍ଡ' (ICC Men's Player of the Month) ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛି । ICC Men's Player of the Month ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (Ravindra Jadeja), ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ (Harry Brook) ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସ୍ପିନର ଗୁଡାକେଶ ମୋତି (Gudakesh Moti) ଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସିରିଜରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ।

ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (ICC World Test Championship) ଟେବୁଲର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇ ଦଳ ଫେବୃଆରୀରେ ଭାରତରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସିରିଜରେ ମୁହାଁମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨-୧ରେ ସିରିଜରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ଏହି ସିରିଜରେ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (Ravindra Jadeja) ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ମାସକରେ ୧୭ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (Ravindra Jadeja) ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ୪୨ ରନ ଦେଇ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (Ravindra Jadeja) ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ବଲିରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ । ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ୭୦ ରନର ଇନିଂସ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା । ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।​

ସେହିପରି ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ (Harry Brook) ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଲଗାତର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ଗତ ମାସରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ସେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନାମାଙ୍କନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ (Harry Brook) ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଫର୍ମାଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ନୂତନ ଖତରନାକ୍ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି । ଡିସେମ୍ବରରେ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପରେ ସେ ଆହୁରି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଫେବୃଆରୀରେ ସେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆଉ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ୩୨୯ ରନରେ ୱେଲିଙ୍ଗଟନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଏକ ଦମଦାର୍ ୧୮୬ ରନ ସାମିଲ ଥିଲା ।​ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ (Harry Brook) ୨୪ଟି ଚୌକା ଓ ୫ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ।

ICC Men's Player of the Monthର ମୁକୁଟ ପାଇଁ ଶେଷ ନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସ୍ପିନର ଗୁଡାକେଶ ମୋତି (Gudakesh Moti) ଙ୍କୁ ମିଳିଛି । ଫେବୃଆରୀ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା । ସହିତ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ମୋତି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ମାସରେ ଜିମ୍ବାୱେରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିରିଜକୁ ୧-୦ରେ ଜିତିଥିଲା ।​ ଦୁଇ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ସିରିଜରେ ୧୯ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ମୋତି ୧୯ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲା । ମୋତି ବୁଲାୱାୟୋରେ ବିଜୟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ୯୯ ରନ ଦେଇ ୧୩ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲା । ଟେଷ୍ଟ ଇତିହାସରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ସ୍ପିନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା ।