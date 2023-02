Shubman Gill Sara Ali Khan: ସଚିନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶତକ ଲଗାଇବା ପରେ ସାରାଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଲେ ଶୁଭମାନ ଗିଲ! ଲିକ୍ ହେଲା ଫଟୋ

Shubman Gill Sara Ali Khan Viral Photo: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମାନ ଗିଲ (Shubman Gill) ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ୨୦୨୩ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି । ବୁଧବାର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି -20 ସିରିଜ (India vs New Zealand T20 Series) ର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ (IND vs NZ 3rd T20 Match) ରେ ଶୁଭମାନ ଗିଲ ତୁଫାନୀ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ (Shubman Gill Century) ଖେଳି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଶୁଭମାନ ଗିଲଙ୍କ ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୧୬୮ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ବ୍ୟାଟିଂ ବ୍ୟତୀତ ଶୁଭମାନ ଗିଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ର ଏହି ଦମଦାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଫଟୋକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ହେଡଲାଇନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୁଭମାନ ଗିଲ (Shubman Gill) ଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ (Shubman Gill Girlfriend) ତଥା ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ (Bollywood Actress) ସାରା ଅଲି ଖାନ (Sara Ali Khan) ଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଶୁଭମାନ ଗିଲ ଓ ସାରା ଅଲି ଖାନଙ୍କ ଫଟୋ ଜଣେ ୟୁଜର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଫଟୋରେ ଉଭୟ ଏକାଠି ବସିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଫଟୋକୁ ଏକ ବିମାନବନ୍ଦର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ।

ଭାଇରାଲ ଫଟୋ:-https://twitter.com/iJigneshVirani/status/1620814064246231040?ref_src=tw...

ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଫଟୋରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସାରା ଅଲି ଖାନ୍ ଓ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ଏକାଠି ବସି ପରସ୍ପର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଶୁଭମାନ ଗିଲଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ସାରିଛି । ଯଦିଓ ସୋନମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଶୁଭମାନ ଗିଲଙ୍କୁ ଡେଟ କରୁନାହାଁନ୍ତି । ସାରା ଅଲି ଖାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି । ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ମନସୁର ଅଲି ଖାନ ପଦୌଦି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଦିଗ୍ଗଜ ରହିଛନ୍ତି ।

ସାରା ଅଲି ଖାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଏକ ସୂତ୍ର ଏକ ଇଂରାଜୀ ୱେବସାଇଟକୁ କହିଛି ଯେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଯାଇ ନାହାଁନ୍ତି । କିମ୍ବା ସେ ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ହୁଏତ ଏହି ଫଟୋଟି ପୁରୁଣା ଓ ଶୁଭମାନ ଗିଲଙ୍କ ତୁଫାନୀ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ପରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଏହାକୁ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ।

ସାରା ଅଲି ଖାନଙ୍କ ନାମ ଅଭିନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଅଛି । ୱାର୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାରା ଅଲି ଖାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଅଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ୱତନ ମେରେ ୱତନ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଉଷା ମେହେଟ୍ଟା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ।