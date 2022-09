ଓଡ଼ିଶା ଜଗରନଟ୍ସ ଜିତିଲା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଖୋ ଖୋର ପ୍ରଥମ ସିଜିନର ଟାଇଟଲ୍, ଦଳ ପାଇଁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: Ultimate Kho Kho League 2022: ଓଡିଶା ଜଗରନଟ୍ସ (Odisha Juggernauts) ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଖୋ ଖୋ (Ultimate Kho Kho League 2022) ର ପ୍ରଥମ ସିଜନର ଟାଇଟଲ୍ (Ultimate Kho Kho League Title) ଜିତିଛି । ରବିବାର ମହଲୁଙ୍ଗେସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶିବ ଛତ୍ରପତି ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲରେ ଓଡିଶା ଦଳ ତେଲୁଗୁ ୟୋଦ୍ଧାସ (Telugu Yoddhas) କୁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଏହି ମହାଲଢ଼େଇ ମ୍ୟାଚର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ତିମ ୧୦ ସେକେଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିଲା ।

ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଖୋ ଖୋ (Ultimate Kho Kho League 2022) ର ପ୍ରଥମ ସିଜନର ଟାଇଟଲ୍ (Ultimate Kho Kho League Title) ଜିତିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (Odisha CM) ନବନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ (Naveen Patnaik) ଦଳକୁ ଶେଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଦଳ ପାଇଁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

Congratulate @od_juggernauts on scripting history by winning the first @ultimatekhokho League. Glad to announce ₹1 Cr prize money for the team for achieving this feat. May the team continue to bring glory & make #Odisha proud. #OdishaForSports pic.twitter.com/oBNo7wg1Rf

— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) September 4, 2022