Plastic in Ocean: ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଛି କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ? ମିଳିଲା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର

170,000,000,000,000 Pieces Of Plastic Are Floating In The Oceans: ମାନବ ସମାଜ ଲାଗି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ହୋଇଛି। କାରଣ ସ୍ଥଳ ପରେ ଏବେ ଜଳ ଭାଗରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଛି। ନିକଟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏକ ଚମକାଇବା ଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନକୁ ଆସିଛି। ଏନେଇ କୁହାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା ସମୁଦ୍ରରେ ୧୭୦, ୦୦୦, ୦୦୦, ୦୦୦, ୦୦୦ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭାସୁଛି। ଯାହାର ଓଜନ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ୨ ନିୟୁତ ଟନ୍। ଗତ ୧୯୭୯ ମସିହାରୁ ୨୦୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପରେ ଏହି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

ଗତ ୨୦୦୫ ମସିହାରୁ ବିଶ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ମହାସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯାଏ, ତାହେଲେ ୨୦୪୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୩ ଗୁଣା ବଢିପାରେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିବା "୫ ଗିରେସ୍" ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନାମକ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ସଙ୍ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ନହୁଏ, ତାହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ୨୦୪୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨.୬ ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

"୫ ଗିରେସ" ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୨୦୦୫ ପର ଠାରୁ ମହାସାଗରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପରିମାଣ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବଧିରେ ନଦୀ ଏବଂ ଉପକୂଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ଗତି କରି ସେଠାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ୨୦୦୫ ପରେ ମହାସାଗରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଦୂଷଣର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି, ହଠାତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା, ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଦୂଷଣର ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡନ କିମ୍ବା ଭୂତଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।

ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏକ ଦୃଢ ଚେତାବନୀ ସଦୃଶ୍ୟ। ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସଫେଇ ଏବଂ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଥିବା ଜିନିଷ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱର ଏକ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। "ଦି ଗିରେସ୍" ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସହପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ମାର୍କସ୍ ଏରିକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି।

ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ୧୯୭୯ ମସିହାରୁ ୨୦୧୯ ମଧ୍ୟରେ ୬ ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳର ୧୧, ୭୭୭ ମହାସାଗର ଷ୍ଟେସନ ଠାରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ସ୍ତରର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କେବଳ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ନୁହେଁ ବରଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। କାରଣ ଅନେକ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରୀଣୀ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଭୁଲ ବଶତଃ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣର ସ୍ତରକୁ କମ୍ କରାଯାଇଛି।

ଡକ୍ଟର ମାର୍କସ୍ ଏରିକ୍ସନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ହାରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଜାରି ରଖୁ, ତାହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଶିଳ୍ପ ଏକକାଳୀନ ପୁନଃବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁନଃବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି।

ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଆଇନଗତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ନଭେମ୍ବରରେ ଉରୁଗୁଏ "eରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରିବେଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗ୍ରୀନପିସ୍ କହିଛି ଯେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚୁକ୍ତି ବିନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଆଗାମୀ ୧୦-୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ତିନି ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।