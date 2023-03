Viral Video: ସେଲଫି ପାଇଁ ବାଘ ସହ ରେସ ଲଗାଇଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ

Viral Video ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ (Social Media) ଆସିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫଟୋ (Photo) ଏବଂ ଭିଡିଓ (Viral Video) ସେୟାର କରିବାର ହବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଲୋକମାନେ କ୍ୟାମେରାରେ (Camera) ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କ୍ୟାପଚର କରି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ (Internet) ସେୟାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ (Social Media) ୟୁଜର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଥାନ୍ତି। ରିଲ୍ ଏବଂ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପାଗଳପ୍ରାୟ। ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ରିଲ୍ ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଥିବାର ନଜିର ରହିଛି। ନିକଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଲଫି / ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସଫାରି ଭିତରେ ବାଘକୁ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି।

ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜିପ୍ସିରେ ବସି ଜଙ୍ଗଲି ଜନ୍ତୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଏକ ବାଘ ଦେଖିଲେ। ତା’ପରେ ସେଠାରେ କ’ଣ ଥିଲା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଧରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସେ ବାଘ ସହିତ ସେଲଫି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ମୂର୍ଖତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।

This is going viral. For all the wrong reasons. Tiger tourism sustains local livelihoods & helps in the cause of conservation. Such acts of few morons are giving it a bad name. Please desist from such foolhardy acts & ask ur friends to be sensible during wildlife safari’s. pic.twitter.com/jzUxd1oc6V

— Susanta Nanda (@susantananda3) January 5, 2023