Chandrayaan-3: ଚନ୍ଦ୍ରର କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-୩, କେବେ କରିବ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ?

Chandrayaan-3 Mission: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଙ୍ଗଠନ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-୩ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏନେଇ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର (ଅଗଷ୍ଟ ୫) କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-୩ ସଫଳତାର ସହ ଚନ୍ଦ୍ରର କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର (ଅଗଷ୍ଟ ୪) ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ମହାକାଶଯାନକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର କକ୍ଷପଥରେ ରଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସାତଟା ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ।

ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-୩ ମହାକାଶଯାନ (Chandrayaan-3 Spacecraft) ଜୁଲାଇ ୧୪ ତାରିଖରେ ଉତକ୍ଷେପଣ ହେବା ପର ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରର (Moon) ପ୍ରାୟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ (Chandrayaan-3) ସଫଳତାର ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଥର କକ୍ଷପଥ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିଛି।



Chandrayaan-3 Mission Update:

Lunar Orbit Insertion (LOI) maneuver was completed successfully today (August 05, 2023). With this, #Chandrayaan3 has been successfully inserted into a Lunar orbit.

The next Lunar bound orbit maneuver is scheduled tomorrow (August 06, 2023), around… pic.twitter.com/IC3MMDQMjU

— LVM3-M4/CHANDRAYAAN-3 MISSION (@chandrayaan_3) August 5, 2023