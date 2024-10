Cyclone Update: ବାତ୍ୟାର କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ସରକାରୀ କର୍ମୀ...

Cyclone Update: (ନାରାୟଣ ବେହେରା) ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଘନଘନ ବୈଠକ କରିବା ପରେ ଖୋଦ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସବୁ ବୁଲି ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ୍ ୮ଟି ବ୍ଲକ୍ ରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ୪ଟି ବ୍ଲକ୍ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଥିପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଏରସମା, କୁଜଙ୍ଗ, ବାଲିକୁଦା, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇ ଅଧିକ ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ଓଡ୍ରାଫ୍ , ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ପଠାଯାଇଛି।

ବିଶେଷ କରି କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍ ଅଧିନରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଓ ଏକାଧିକ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଥିବାରୁ ଏନେଇ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନ ସମେତ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ବୟ ରକ୍ଷା କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା , ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା, ପ୍ରଭୃତି ଜରୁରୀ କାଳୀନ ସେବା ସଜାଗ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସମୁଦ୍ର ତଟ୍ଟବର୍ତ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦରକାର ପଡିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସମେତ କେତେକ ସ୍କୁଲରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।

District average cumulative #rainfall along with #percentage departure from normal (mentioned within bracket) (till today, #23rdOctober 2024) over the districts of Odisha. Color represents the category in which the percentage in departure falls. pic.twitter.com/1JxIUmWeKc

