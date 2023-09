G20 Summit 2023: ବୈଠକ ଆରମ୍ଭରୁ ଋଷିଆ-ଚୀନ କୁ ଝଟକା, ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ଭାରତ

G20 Summit 2023 India: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଜି-୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଜି-୨୦ ବିଭିନ୍ନ କାରଣକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଶନିବାର ବୈଠକ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ଭାରତ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସଂଘକୁ ଜି-୨୦ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମତ ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଜି-୨୦ ସଦସ୍ୟ ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି।

ଜି-୨୦ ଏବଂ ଜି-୭ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର (G-20 and G-7 Member States) କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଘୋଷଣାନାମା (G20 Summit 2023 India Draft Declaration), ଯାହା ଉପରେ ଅଧିକାଂଶ ଜି-୨୦ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଭୌଗୋଳିକ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି (Geopolitical Situation) କିମ୍ବା ୟୁକ୍ରେନ ସଙ୍କଟ (Ukraine Crisis) ଉପରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଛାଡି଼ଛି। ଜି-୨୦ ନେତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜି୨୦ ବୁଝାମଣାକାରୀ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ୭୫ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଉପରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ (Climate Change) ପାଇଁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା, ବହୁପକ୍ଷୀୟ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂସ୍କାର (Multilateral Development Banking System Reformation) ଏବଂ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (Cryptocurrency Regulation) ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।

Spoke at Session 1 of the G20 Summit on the subject of One Earth. Highlighted the need to further human centric development, which is also something Indian culture has always emphasised on.

It is with a spirit of One Earth that India has worked on initiatives such as LiFE… pic.twitter.com/lVB2OoBioI

— Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2023