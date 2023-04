Guinness world records: ପୁଅକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଲାଗି ୬୦ ମିନିଟ୍ ରେ ଏତିକି ଥର ପୁଶ ଅପ୍ କରି ଗିନିଜ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ କଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି

Guinness world records: ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଶ ଅପ୍ (pushups) ଲଗାଇବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଆଯାଏ ତାହାଲେ ଆପଣ ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଥର ପୁଶ ଅପ୍ କରି ପାରିବେ? ଜିମ୍ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅତି ବେଶିରେ ୧୦୦ଟି ପୁଶ ଅପ୍ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେଥର ପୁଶ ଅପ୍ କରିପାରିବେ? କ’ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଶ ଅପ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କେତେ ରହିଛି ? ଦୁନିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପୁଶ ଅପ୍ କରି ରେର୍କଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର (Australia) ଲୁକାସ୍ ହେଲମକେ (Lucas Helmke) କରିଛନ୍ତି । ସେ ମାତ୍ର ୬୦ ମିନିଟରେ ୩୨୦୬ ଥର ପୁଶ ଅପ୍ କରି ଗିନିଜ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ (Guinness world records) ନିଜ ନାମକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ରେକର୍ଡ କରିବା ପରେ ପରେ ଲୁକାସ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବ୍ରିସବେନ ସହରରେ ରହୁଥିବା ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ଲୁକାସ ୬୦ ମିନିଟରେ ୩୨୦୬ ଥର ପୁଶ ଅପ୍ କରି ଗିନିଜ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ (world record pushups in 60 seconds) କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜର ୧ ବର୍ଷିୟ ପୁଅକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଲାଗି ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ହାରାହାରି ୫୩ଟି ପୁଶ ଅପ୍ କରି ଏହି ରେର୍କଡ଼ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ଗିନିଜ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସହ ଗିନିଜ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଲୁକାସ୍ ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ପୁଶ ଅପ୍ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ସହ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି (Guinness world record pushups in 60 seconds) । ଏହି ରେକର୍ଡ ୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଖରେ ରହିଛି । ତେବେ ଲୁକାସ୍ ନିଜ ଦେଶର ଡାନିଏଲ୍ ସ୍କାଲିଙ୍କ (Daniel Scali) ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଡାନିଏଲ୍ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୩,୧୮୨ ପୁଶ ଅପ୍ କରି ରେର୍କଡ଼ କରିଥିଲେ । ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଲୁକାସ୍ ଗତ ୩ ବର୍ଷ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଆସୁଥିଲେ । ଲୁକାସ୍ ଏକ ଘଣ୍ଟାର ସମୟକୁ ୩୦-୩୦ ସେକେଣ୍ଡର ସେଟ୍ ରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ୩୦ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତି କମରେ ୨୬ଟି ପୁଶ ଅପ୍ କରିବେ । ପରେ ସେ ନିଜ ଟାର୍ଗେଟଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେ। ପ୍ରଦର୍ଶନ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଥିବା ଦଳର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ପ୍ରତି ୩୦ ସେକେଣ୍ଡରେ ହାରାହାରି ୨୬.୭ଟି ପୁଶ ଅପ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।

The record for the most push-ups in one hour has been held by Australians since 2018.https://t.co/avL2szvFXq

— Guinness World Records (@GWR) April 14, 2023