Imarn Khan: ଗିରଫଦାରୀ ପୂର୍ବରୁ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭିଡ଼ିଓ ମେସଜ

Imran khan Appeal to PTI Worker: ତୋଶାଖାନା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଲାହୋର ଠାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ପିଟିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ଏହି ମାମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନ ତେହେରିକ-ଇ-ଇନସାଫ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ମିଳିଛି। ତୋସାଖାନା ମାମଲାରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ତୋଶାଖାନା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ (Toshakhana Corruption Case Pakistan) ପିଟିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଇମ୍ରାନ ଖାନ (PTI Chief Imran khan) ଗିରଫ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନରେ (Ruckus in Pakistan) ହଙ୍ଗାମା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ନିଜର ଗିରଫଦାରୀ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ତେହେରିକ-ଇ-ଇନସାଫ ମୁଖ୍ୟ (Pakistan Tehreek e Insaf Leader) ତାଙ୍କର ଦଳର ସମର୍ଥକଙ୍କ (PTI Worker) ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଟିଆଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଇମ୍ରାନ ଖାନ କହିଥିଲେ (Imran khan Appeal to PTI Worker) ଯେ "ଘରେ ଲୁଚି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। "



ତୋଶାଖାନା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ (Former Pakistan Prime Minister) ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଇସଲାମାବାଦ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ (Islamabad Trial Court) ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ନିଜ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା (Imran khan Video Message) ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ମୋତେ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସାରିଥିବ।

ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲଣ୍ଡନ ଯୋଜନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ହେଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଦଳର କର୍ମୀକର୍ତ୍ତା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦୃଢ ଏବଂ ମଜବୁତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। "ଆଲ୍ଲା" ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୂଆଁଇବୁ ନାହିଁ।

Chairman Imran Khan’s message:

My arrest was expected & I recorded this message before my arrest.

It is one more step in fulfilling London Plan but I want my party workers to remain peaceful, steadfast and strong.

We bow before no one but Allah who is Al Haq. We believe in… pic.twitter.com/1kqg6HQVac

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 5, 2023